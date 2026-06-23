На Дону участникам СВО начали выплачивать до 350 тысяч рублей на предпринимательство

Участники СВО могут получить помощь на развитие предпринимательской деятельности. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области участники специальной военной операции и их семьи могут рассчитывать на государственную помощь для открытия и развития собственного дела. С 1 января текущего года эта мера поддержки предоставляется на основании социального контракта без учета уровня доходов семьи.

Максимальный размер выплаты на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности составляет 350 тысяч рублей. Как рассказали в правительстве региона, финансовая поддержка доступна участникам СВО, которые имеют статус ветерана боевых действий, уволены со службы или завершили действие контракта, а также официально признаны безработными либо ищущими работу. Если боец получил инвалидность I или II группы, заключить социальный контракт разрешается его супруге или супругу, которые также должны иметь статус безработного или ищущего работу.

Новые правила призваны упростить адаптацию военнослужащих к мирной гражданской жизни. За подробными консультациями по вопросам оформления выплат жители региона могут обратиться в территориальные органы социальной защиты населения по своему месту жительства.

Статистика показывает рост востребованности этой меры. В 2025 году в регионе заключили 72 социальных контракта с участниками СВО и членами их семей, однако тогда еще требовалось подтверждение статуса малоимущей семьи, и доля таких соглашений составила 1,5% от общего объема. В нынешнем году, после отмены учета доходов, подписано уже 32 социальных контракта. Данная работа ведется в рамках реализации национального проекта «Семья», ключевыми целями которого являются поддержка граждан, укрепление их благополучия и решение демографических задач страны.

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