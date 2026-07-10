Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 10 июля оставят без ресурса тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица 21-я линия, 2, 8/7;
- улица 23-я линия, 6;
- улица Закруткина, 2/2;
- площадь Свободы, 2/1;
- улица Пухляковская, 1-15 и 2-20;
- улица Атарбекова, 1-19 и 2-18;
- улица Южная;
- улица 5-я Опрятная;
- переулок Сумский;
- переулок 1-й Индивидуальный;
- переулок 2-й Индивидуальный;
- улица Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
- улица Горсоветская, 1-35;
- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;
- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;
- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;
- переулок Дзержинского, 1.
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