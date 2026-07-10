Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июля

Свет отключат в сотнях домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 10 июля оставят без ресурса тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица 21-я линия, 2, 8/7;

- улица 23-я линия, 6;

- улица Закруткина, 2/2;

- площадь Свободы, 2/1;

- улица Пухляковская, 1-15 и 2-20;

- улица Атарбекова, 1-19 и 2-18;

- улица Южная;

- улица 5-я Опрятная;

- переулок Сумский;

- переулок 1-й Индивидуальный;

- переулок 2-й Индивидуальный;

- улица Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

- улица Горсоветская, 1-35;

- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;

- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;

- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;

- переулок Дзержинского, 1.

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