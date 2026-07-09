В Ростовской области построят логистический комплекс за 2 млрд рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области появится новый масштабный транспортно-логистический комплекс, предназначенный для обработки железнодорожных контейнеров. Проект планируют реализовать в Новочеркасске. Об этом стало известно в ходе заседания экспортного совета под руководством первого заместителя губернатора региона Алексея Господарева.

Инвестиции в строительство объекта обеспечит транспортная группа компания. Она собирается направить на воплощение этой инициативы два миллиарда рублей.

Производительность будущего центра достигнет один миллиона тонн грузов ежегодно. Площадкой для размещения комплекса станет особая экономическая зона «Ростовская», где инвестор рассчитывает официально получить статус резидента.

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