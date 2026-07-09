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НовостиОбщество9 июля 2026 16:38

В Ростове из-за аварии часть Железнодорожного района осталась без воды

Жители четырех улиц в Ростове остались без воды из-за аварии на водоводе
Елена РЕПИНА
В Железнодорожном районе Ростова временно ограничили подачу воды.

В Железнодорожном районе Ростова временно ограничили подачу воды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Ростова временно ограничили подачу воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Отключение затронуло жилые дома в границах улиц Портовая, Профсоюзная, 3-я Круговая и переулка Виражный. По информации главы ведомства, подача ресурса приостановлена в связи с порывом на водоводе, который произошел на улице Горбачева.

Восстановить штатное водоснабжение в районе планируется до 23:00 9 июля.

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