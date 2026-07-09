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НовостиОбщество9 июля 2026 18:58

Больше половины ростовчан считают рубль лучшей валютой для хранения сбережений

Ростовчане с высшим образованием назвали рубли лучшим инструментом для сбережений
Елена РЕПИНА
Больше половины жителей Ростова-на-Дону считают, что деньги лучше всего хранить в рублях.

Больше половины жителей Ростова-на-Дону считают, что деньги лучше всего хранить в рублях.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше половины жителей Ростова-на-Дону считают, что деньги лучше всего хранить в рублях, отдавая ему явное предпочтение. Об этом во время опроса заявили 55% респондентов.

По данным сервиса SuperJob, американскую валюту поддерживают 35% опрошенных, в то время как европейская валюта и китайский юань вызывают доверие лишь у 23% и 22% горожан соответственно.

Взгляды на финансовую безопасность разделились по возрастам. Молодые люди до 35 лет чаще рекомендуют иностранные купюры. Зато ростовчане старше 45 лет твердо отдают предпочтение рублю. На выбор, среди прочего, влияет уровень образования. Среди выпускников высших учебных заведений рубль уверенно поддерживают 57% респондентов.

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