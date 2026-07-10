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НовостиОбщество10 июля 2026 4:33

Торговый павильон на Зорге загорелся в Ростове вечером 9 июля

МЧС сообщило о пожаре в торговом павильоне на улице Зорге в Ростове
Екатерина ПОПОВА
МЧС сообщило о пожаре в торговом павильоне на улице Зорге в Ростове.

МЧС сообщило о пожаре в торговом павильоне на улице Зорге в Ростове.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 9 июля в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне на улице Зорге, 12А. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу, на место были направлены силы МЧС.

В 22:16 спасатели объявили локализацию пожара, в 22:34 возгорание было ликвидировано. В тушении участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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