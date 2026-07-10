44 человека, включая семь детей, находятся в ПВР в Таганроге после атаки БПЛА

В пункте временного размещения в Таганроге находятся 44 эвакуированных жителя после атаки беспилотников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание по ликвидации последствий ночных и утренних атак беспилотников. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В Таганроге локально ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях, пострадавших от налетов БПЛА. Из зоны ЧС эвакуировали жители домов. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них семь – дети. Всем эвакуированным оказана необходимая помощь.

Как сказано в сообщении, основные силы и средства экстренных служб стянуты для оперативного реагирования в Азовский район, Азов и Таганрог.

– Основная нагрузка в ходе локализации возгораний ложиться сейчас на МЧС. Собственникам объектов пострадавшим от налетов БПЛА поручено оказывать максимальное содействие работе экстренных служб, – сказано в сообщении.

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