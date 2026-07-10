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НовостиОбщество10 июля 2026 9:08

Прокуратура контролирует права жителей Таганрога, находящихся в ПВР после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав таганрожцев, находящихся в пункте временного размещения
Екатерина ПОПОВА
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав таганрожцев, находящихся в пункте временного размещения.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав таганрожцев, находящихся в пункте временного размещения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль вопросы соблюдения прав жителей Таганрога, которые находятся в пункте временного размещения после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор города Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте. Ведомство следит за обеспечением эвакуированных необходимыми условиями и соблюдением их законных прав.

Напомним, что в пункте временного размещения в Таганроге находятся 44 человека, из них семь детей. Им оказывается вся необходимая помощь.

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