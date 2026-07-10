Прокуратура контролирует права жителей Таганрога, находящихся в ПВР после атаки БПЛА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль вопросы соблюдения прав жителей Таганрога, которые находятся в пункте временного размещения после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 10 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор города Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте. Ведомство следит за обеспечением эвакуированных необходимыми условиями и соблюдением их законных прав.
Напомним, что в пункте временного размещения в Таганроге находятся 44 человека, из них семь детей. Им оказывается вся необходимая помощь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загорелись нефтехранилища и административные здания: Последствия беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 10 июля 2026