180 устройств для борьбы с дронами передали защитникам донского неба

Партию спецсредств и медицинского оборудования доставили военнослужащим ПВО в Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередная партия военно-технической помощи была доставлена военнослужащим, обеспечивающим противовоздушную оборону Ростовской области. Об этом говорится на сайте донского правительства.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий передал защитникам порядка 180 технических устройств и спецсредств для борьбы с беспилотниками различных модификаций, а также медицинские рюкзаки и тактические аптечки.

Как сказано в сообщении, поставленное оборудование предназначено для повышения эффективности работы мобильных огневых групп подразделений ПВО.

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