Иллюзия прибыли: Как подменные «инвест-консультанты» обманывают доверчивых ростовчан

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В этом году мошенники активно используют интерес ростовчан, а также жителей других регионов страны, к современным инвестиционным сервисам, операциям с криптовалютой, а также к международным финансовым инструментам. Эксперты ВТБ выделили две наиболее актуальные преступные схемы.

В первом случае мошенники в сети выходят на людей, представляются «инвестиционными консультантами» и рекомендуют якобы проверенную финансовую платформу для получения прибыли. На начальных этапах пользователю помогают зарегистрироваться на сервисе и даже дают вывести небольшую тестовую прибыль для создания иллюзии надежности. Однако, как только человек вносит крупную сумму, вывод средств блокируется. Чтобы вернуть деньги, мошенники требуют оплатить несуществующие налоги, комиссии или страховку, после чего исчезают с полученными средствами.

Вторая распространенная схема обмана связана с использованием зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести сбережения на сторонний ресурс для последующей покупки криптовалюты или других инвестиций. На самом деле деньги сразу уходят мошенникам. Дополнительная опасность заключается в том, что для открытия такого кошелька злоумышленники запрашивают фотографии и паспортные данные, которые потом применяют в других преступных схемах.

Во всех случаях преступники используют схожие методы воздействия: обещают гарантированный доход, оказывают психологическое давление, а также требуют совершения дополнительных платежей и переводов на зарубежные или личные счета.

— Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж — классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие «дивиденды», а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки — повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись, — прокомментировал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.