Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом на трассе Ростов-Волгодонск

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими на 35-м километре трассы Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 10 июля на 35-м километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и микроавтобуса. В результате столкновения пострадали четыре человека. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса двигался со стороны Волгодонска в направлении Ростова-на-Дону и на перекрестке совершил маневр поворота налево. В это время двигавшийся позади микроавтобус начал обгон в месте, где это запрещено ПДД, и допустил столкновение с автобусом.

В результате аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, всех их госпитализировали.

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