В Ростовской области мошенники чаще всего звонят пенсионерам

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В первой половине 2026 года в Ростовской области мошенники чаще всего звонили людям старших возрастных групп: от 55 лет и старше. При этом злоумышленники стали заметно чаще атаковать и мужчин средних лет. Аналитики выявили ключевые сценарии обмана, которые телефонные мошенники применяли в отношении дончан.

В ходе исследования «МТС» было установлено, что основными предлогами для хищения денег и конфиденциальных данных у ростовчан остаются мнимые проблемы с обслуживанием абонентского номера и предложения оформить государственные денежные компенсации.

Согласно статистике, главной мишенью преступников по-прежнему являются женщины в возрасте от 55 лет. Схема строится на звонке якобы от представителя оператора связи, который сообщает о необходимости срочного продления договора на оказание услуг, либо на сообщении от лица сотрудников социальных служб о положенных, но неполученных выплатах.

Специалисты по кибербезопасности отмечают тревожную тенденцию: двукратный рост интереса мошенников к мужчинам возрастной категории 35–44 года. Если в отношении пожилых людей срабатывает расчет на доверчивость, то для более молодой и экономически активной аудитории аферисты адаптировали сценарии, связанные с онлайн-покупками. Чаще всего им сообщают о проблемах с доставкой заказа или поступлении посылки на ложное почтовое отделение.

Несмотря на постоянную смену легенд у злоумышленников, общий тренд в регионе показывает существенное снижение числа нежелательных вызовов. За первые шесть месяцев 2026 года автоматизированные системы фильтрации входящих звонков, используемые мобильным оператором, предотвратили почти 35 миллионов попыток соединения. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель достигал порядка 55 миллионов заблокированных вызовов.

Эффективность работы алгоритмов подтверждается и временным показателем: пользователи были избавлены более чем от восьми миллионов минут потенциально опасного общения. Помимо прямых попыток обмана, технические решения активно блокировали массированные рекламные обзвоны с предложениями финансовых, медицинских услуг и сделок с недвижимостью.

— Благодаря постоянным алгоритмическим улучшениям и развитию технологий наше решение становится точнее: все меньше мошеннических и рекламных вызовов тревожат абонентов, — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.