В Таганроге после атаки БПЛА прошел «нефтяной дождь»

Черные точки от дождевых капель на машинах заметили водители. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нефтяной дождь» пошел в Таганроге днем 10 июля. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Черные точки на машинах заметили водители. Грязь якобы размазывалась как масло и оставляла разводы. Такие же пятна заметили и на асфальте в центре города. Интернет-пользователи добавили, что дождь прошел во время тушения возгорания на территории морского порта Таганрога.

Напомним, пожар в порту ликвидируют после атаки БПЛА.

Добавим, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Замеры планируют выполнять регулярно до полной ликвидации последствий случившегося.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Таганрог и Азов подверглись массированной атаке БПЛА

Возгорания тушат в Таганроге и Азове после атаки БПЛА (подробности)