В Таганроге после атаки БПЛА прошел «нефтяной дождь»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Нефтяной дождь» пошел в Таганроге днем 10 июля. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы, передает «Панорама Ростов-на-Дону».
Черные точки на машинах заметили водители. Грязь якобы размазывалась как масло и оставляла разводы. Такие же пятна заметили и на асфальте в центре города. Интернет-пользователи добавили, что дождь прошел во время тушения возгорания на территории морского порта Таганрога.
Напомним, пожар в порту ликвидируют после атаки БПЛА.
Добавим, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Замеры планируют выполнять регулярно до полной ликвидации последствий случившегося.
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