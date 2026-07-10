Некоторые улицы в центре Ростова частично остались без электричества

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 10 июля некоторые улицы в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества. Причина - технологическое нарушение в сети, сообщили в АО «Донэнерго».
Частичное отключение произошло в границах: Соборный, Береговая, Нижнедонская, Тургеневская, Московская, Станиславского, Ворошиловский.
Восстановить подачу электричества пообещали в течение трех часов после отключения, то есть к 20 часам.
Добавим, ранее также временно электричество отключалось на Большой Садовой, в переулках Суворова, Кировском, Греческом и на Чехова.
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