Некоторые улицы в центре Ростова частично остались без электричества

Восстановить подачу электричества пообещали к 20 часам вечера. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 10 июля некоторые улицы в центре Ростова-на-Дону временно остались без электричества. Причина - технологическое нарушение в сети, сообщили в АО «Донэнерго».

Частичное отключение произошло в границах: Соборный, Береговая, Нижнедонская, Тургеневская, Московская, Станиславского, Ворошиловский.

Восстановить подачу электричества пообещали в течение трех часов после отключения, то есть к 20 часам.

Добавим, ранее также временно электричество отключалось на Большой Садовой, в переулках Суворова, Кировском, Греческом и на Чехова.

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