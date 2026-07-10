В Азове и Таганроге усилили контроль качества атмосферного воздуха

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В Азове и Таганроге в связи с пожарами после атаки БПЛА усилили контроль качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
- По результатам исследований проб атмосферного воздуха, отобранных 10 июля 2026 года на территориях жилых застроек городов, содержание приоритетных химических веществ не превышает гигиенические нормативы. Ситуация находится на контроле, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 10 июля Таганрог и Азов, а также Азовский и Матвеево-Курганский районы подверглись массированной атаке БПЛА. Силы ПВО ликвидировали около 35 беспилотников.
В Таганроге вспыхнуло и было оперативно потушено возгорание на крыше административного здания, а также началось возгорание на территории Морского порта. Сейчас в порту тушат горение нефтепродуктов. Ввели локальный режим ЧС.
В Азове ликвидируют пламя на объекте хранения нефтепродуктов и на одном из предприятий Азова. К тушению привлекли силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Возгорания локализованы.
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