В Азове и Таганроге усилили контроль качества атмосферного воздуха

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Азове и Таганроге в связи с пожарами после атаки БПЛА усилили контроль качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- По результатам исследований проб атмосферного воздуха, отобранных 10 июля 2026 года на территориях жилых застроек городов, содержание приоритетных химических веществ не превышает гигиенические нормативы. Ситуация находится на контроле, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10 июля Таганрог и Азов, а также Азовский и Матвеево-Курганский районы подверглись массированной атаке БПЛА. Силы ПВО ликвидировали около 35 беспилотников.

В Таганроге вспыхнуло и было оперативно потушено возгорание на крыше административного здания, а также началось возгорание на территории Морского порта. Сейчас в порту тушат горение нефтепродуктов. Ввели локальный режим ЧС.

В Азове ликвидируют пламя на объекте хранения нефтепродуктов и на одном из предприятий Азова. К тушению привлекли силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Возгорания локализованы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Тушат огонь на четырех объектах: Появилось видео с места пожара в Азове после атаки БПЛА на Ростовскую область 10 июля 2026

Губернатор опубликовал кадры ликвидации пожаров на нефтебазах в Азове (подробности)