28 тысяч кг дикой конопли уничтожили в Ростовской области

Единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводят в регионе ежегодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 1000 человек в Ростовской области приняли участие в уничтожении дикорастущей конопли. Первый этап единого дня борьбы с дикорастущей коноплей провели казаки Всевеликого войска Донского, сообщают власти региона.

Вместе с казаками участвовали представители администраций, правоохранители и сотрудники других ведомств. В ходе акции скошенные кусты запрещенного растения сожгли или закопали.

– Первый этап работ завершен с хорошими результатами. Впереди еще два этапа. Мы последовательно движемся к поставленной цели – полностью очистить территорию региона от этого опасного сорняка, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

По итогам первого этапа уничтожили 28,2 тысячи кг растения, это больше 38 тысяч кустов. Добавим, единый день борьбы с дикорастущей коноплей проводят в регионе ежегодно.

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