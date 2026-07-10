Стоматологическая клиника в Ростове принимала пациентов без лицензии

Штраф назначили через суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону выявили частную стоматологию, работающую без лицензии. Информацию Росздравнадзора передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Нарушение раскрыли после жалобы. Во время проверки оказалось, что по документам клиника могла работать только в Аксае. В итоге подали иск.

В Арбитражном суде поддержали претензии и назначили штраф. Росздравнадзор напоминает: проверить наличие лицензии у клиники можно на официальном сайте ведомства.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Тариф на газ для жителей Ростовской области изменится с 1 октября

Изменение платы за газ утвердили в Региональной службе по тарифам (подробности)