Стоматологическая клиника в Ростове принимала пациентов без лицензии

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону выявили частную стоматологию, работающую без лицензии. Информацию Росздравнадзора передает «Панорама Ростов-на-Дону».
Нарушение раскрыли после жалобы. Во время проверки оказалось, что по документам клиника могла работать только в Аксае. В итоге подали иск.
В Арбитражном суде поддержали претензии и назначили штраф. Росздравнадзор напоминает: проверить наличие лицензии у клиники можно на официальном сайте ведомства.
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