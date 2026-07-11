В субботу ожидаются кратковременные дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 11 июля после прохождения циклона станет прохладнее, чем днем ранее. При этом местами возможны дожди и сильный ветер. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 11 июля ожидается переменной облачности. Ночью возможны кратковременный дождь и гроза, днем осадков не предвидится. Ветер западной четверти разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 12 июля будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью в 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Ветер западной четверти в среднем будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, местами при грозе порывы усилятся 15 - 18 м/с, утром в отдельных районах до 20 - 23 м/с. В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 11 июля днем поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 12 июля ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +24 до +29 градусов, местами до +32. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +10.

Атмосферное давление, согласно прогнозу для погоды в Ростове-на-Дону 11 июля, в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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