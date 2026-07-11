В Таганроге людям разрешили вернуться в дома после тушения пожара в порту

Возгорание полностью потушили в 5:05 утра. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Таганрога разрешили вернуться в свои дома после ликвидации пожара в морском порту, произошедшем после атаки дронов ночью 10 июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале.

По ее информации, возгорание полностью потушили в 5:05. Часть пожарных расчетов остается на дежурстве для предотвращения повторных возгораний. Жители, ранее попадавшие в зону эвакуации, могут возвращаться обратно. Специальная комиссия приступила к обследованию жилых помещений для оценки ущерба. Светлана Камбулова заверила, что заявления людей отработают по каждому адресу. Для связи работает горячая линия: +7 (8634) 37-50-88 и номер 112.

Также в городе восстановили прежние схемы движения автобусов. Изменения маршрутов № 73-б, 74, 19, 30, а также № 6 и 56 отменены, транспорт курсирует в штатном режиме.

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