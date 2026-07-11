В Ростовской области в опрокинувшейся иномарке погибла автомобилистка

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Трагический инцидент произошел в городе Белая Калитва Ростовской области днем 10 июля. В региональном управлении Госавтоинспекции рассказали подробности дорожной аварии, унесшей жизнь человека.

В 16:20 на улице Комарова 40-летняя женщина находилась за рулем легкового автомобиля «Форд Фиеста». По предварительным данным, во время движения она не учла дорожные условия и выбрала скорость, не соответствующую безопасности.

Машина потеряла управление: сначала машина съехала на правую обочину, после чего произошел занос. Затем иномарка перевернулась. В ведомстве уточнили, что в момент поездки женщина-водитель пренебрегла ремнем безопасности.

От полученных травм пострадавшая скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в медицинское учреждение. Полицейские продолжают выяснение всех деталей случившегося.

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