В Ростовской области 10 июня потушили 36 возгораний сухой растительности

В Ростовской области сохраняется сухая погода. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, в Ростовской области сотрудники экстренных служб потушили 36 очагов возгорания сухой травы. Информация об оперативной обстановке поступила от регионального управления МЧС.

По данным ведомства, помимо борьбы с палами растительности, пожарно-спасательные расчеты реагировали на 17 техногенных пожаров. Также за минувшую пятницу было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в ходе ликвидации последствий которых удалось спасти одного человека. Кроме того, подразделения выезжали на одно происшествие на водном объекте.

Для обеспечения безопасности и ликвидации всех инцидентов в течение дня привлекались 524 человека личного состава и 131 единица техники.

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