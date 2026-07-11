Ученые не нашли медуз в Таганрогском заливе в начале июля

На сроки появления медуз могла повлиять погода. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Южного научного центра РАН подвели итоги гидробиологического мониторинга, проведенного в акватории Таганрогского залива. В ходе экспедиционных работ, проходивших на научно-исследовательском судне «Денеб», исследователи не зафиксировали присутствия привычных для этого времени года медуз.

По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника ЮНЦ РАН Владимира Саяпина, во время рейса с 15 июня по 1 июля ни в центральной, ни в кутовой частях залива медузы и гребневики не попадались. Конусная сеть, использовавшаяся для отбора материала, оказалась пуста — макрозоопланктон, представленный такими вселенцами из Черного моря, как аурелия аурита, корнероты, а также гребневики мнемиопсис и берое, в уловах отсутствовал.

Подобная ситуация резко контрастирует с наблюдениями, сделанными в аналогичный период 2024 года. Специалисты связывают исчезновение желетелых с погодным фактором. Прохладная весна и относительно холодное начало лета могли сдержать их развитие. Ученый предположил, что массовое появление этих организмов в исследованной акватории сместится на более поздний срок и произойдет уже в июле.

В центре напоминают, что динамика численности этих существ, на 98% состоящих из воды, является естественной и зависит от температуры, уровня солености и наличия пищи. Питаются они зоопланктоном, личинками и рыбной икрой, а перемещаются за счет течений. В качестве оперативной меры при их нашествии на побережье ученые рекомендуют локально устанавливать сетевые заграждения у пляжей и проводить регулярную механическую уборку береговой линии.

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