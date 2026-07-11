В Ростовской области днем 11 июля введен режим ракетной опасности

Экстренное предупреждение распространило МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 11 июля на территории Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространило Главное управление МЧС по региону.

— Объявлена ракетная опасность по Ростовской области, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В экстренном сообщении ведомства говорится о необходимости немедленно пройти в безопасное место. Жителям региона настоятельно рекомендовано спуститься в укрытие, воспользоваться подвальными помещениями зданий либо зайти в подземный паркинг.

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