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НовостиОбщество11 июля 2026 10:16

Жителей Таганрога предупредили об угрозе применения БПЛА

Таганрожцам напомнили о запрете съемки прилетов дронов
Дмитрий КУТЕПОВ
Таганрожцев призвали не поддаваться панике.

Таганрожцев призвали не поддаваться панике.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Таганрога официально предупредили о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Информацию распространила глава города Светлана Камбулова.

В экстренном обращении к населению подчеркивается строгий запрет на проведение фото- и видеосъемки.

Горожан просят при обнаружении БПЛА незамедлительно связываться с правоохранительными органами или набирать единый номер вызова экстренных служб — 112. Светлана Камбулова призвала всех соблюдать меры предосторожности, не поддаваться панике и сохранять выдержку.

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