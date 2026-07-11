В Ростовской области 11 июля сократили четыре маршрута пригородных поездов

График движения по ограниченному маршруту будет действовать только на 11 июля. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 11 июля временно изменят схему движения четырех электричек. По информации Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, составы перестанут ходить до Азова.

Из-за технических причин поезда будут курсировать только на отрезке «Ростов – Кулешовка»:

Отправление из Ростова в 17:17 (№ 6030) завершит путь в Кулешовке в 18:08, участок до Азова исключен.

Состав № 6029, который должен был следовать из Азова, начнет движение от Кулешовки в 18:58 и прибудет в Ростов в 19:42.

Рейс из Ростова в 18:55 (№ 6032) проследует лишь до Кулешовки, время прибытия — 19:49.

Вечерний поезд № 6031 стартует в 20:46 от Кулешовки вместо Азова, в Ростове пассажиры окажутся в 21:34.

В рамках сокращенного маршрута электрички будут делать все предусмотренные остановки.

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