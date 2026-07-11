В Ростове в ДТП с Porsche пострадали три человека, включая несовершеннолетнего

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Авария с участием иномарки и отечественного автомобиля произошла днем 11 июля в Ростове. В ДТП пострадали три человека, включая несовершеннолетнего. О случившемся сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, в 12:30 возле дома по улице 29-я Линия, столкнулись две легковые машины. За рулем Porsche Cayenne находился мужчина 34 лет. По имеющейся информации, он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21150», которым управлял 39-летний водитель.

В результате столкновения травмы получили три человека, находившиеся в салоне «ВАЗа»: сам водитель, а также два пассажира — 12-летний подросток и мужчина 39 лет.

Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства дорожного инцидента. Ведомство также призывает автомобилистов к строгому соблюдению ПДД, напоминая о необходимости всегда уступать дорогу тем, кто имеет преимущество, и проявлять взаимное уважение для предотвращения трагедий.

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