Днем по области воздух прогреется до +33 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 12 июля немного потеплеет после субботы с ее прохладным ветром. А вот по области возможны дожди и грозы. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 12 июля будет переменной облачности. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный разовьет скорость в 6 - 11 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 13 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер западный и юго-западный задует со скоростью в 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью осадков не предвидится, утром и днем местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью в 6 - 11 м/с, днем в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на понедельник — переменная облачность без существенных осадков, ветер западный и юго-западный будет задует со скоростью в 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 12 июля днем поднимется до +28 — +30 градусов. В ночь на 13 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +24 до +29 градусов, местами до +33. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +10.

Атмосферное давление в Ростове-на-Дону 12 июля, в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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