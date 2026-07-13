Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 июля

Тысячи ростовчан останутся без света в понедельник из-за плановых отключений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 13 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Горсоветская, 1-45 и 2-30;

- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;

- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;

- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;

- переулок Новороссийский, 31-33;

- улица Вяземцева, 35-57 и 56-78;

- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10;

- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;

- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;

- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;

- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;

- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;

- переулок Дзержинского, 1;

- улица Шостаковича, 29-35;

- улица Третьякова, 1-17 и 2-10;

- улица Левитана, 1-9 и 2-16;

- улица Хачатуряна, 1-23 и 2-16;

- улица Мусоргского, 26-30;

- переулок Бурный, 1-23 и 2-10;

- переулок Веселый, 18-34;

- улица Гусева, 104-122;

- улица КИМа, 1;

- улица Минераловодская, 80-146 и 101-165;

- улица Некрасовская, 20;

- переулок Перовский, 34-36, 35;

- улица Писательская, 5-7 и 8-12;

- переулок Подпольный, 1-13;

- улица Республиканская, 97-159 и 106-138;

- улица Скачкова, 25-33 и 34-50;

- улица Собино, 111-131 и 126-144;

- переулок Чухновский, 1-13 и 2-8;

- улица Нансена, 201-247;

- улица Сельская;

- улица Калиновская;

- переулок Обуховский, 2-20;

- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;

- переулок Партизанский;

- улица Нариманова, 71-85;

- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;

- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;

- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;

- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;

- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;

- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;

- улица Плиева, 45-67;

- улица Евдокимова, 106-116;

- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;

- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;

- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;

- улица Армянская, 18-22.

С 9:00 до 13:00 света не будет в домах:

- улица Береговая, 11;

- переулок Халтуринский, 2-4.

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