Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 13 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 13 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица Горсоветская, 1-45 и 2-30;
- переулок Крымский, 16-24 и 17-21;
- переулок Тихорецкий, 26-34 и 27-31;
- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;
- переулок Новороссийский, 31-33;
- улица Вяземцева, 35-57 и 56-78;
- переулок Суздальский, 1-11 и 2-10;
- улица Кадровая, 1-33 и 2-34;
- улица Новгородская, 1-25 и 2-30;
- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;
- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;
- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;
- переулок Дзержинского, 1;
- улица Шостаковича, 29-35;
- улица Третьякова, 1-17 и 2-10;
- улица Левитана, 1-9 и 2-16;
- улица Хачатуряна, 1-23 и 2-16;
- улица Мусоргского, 26-30;
- переулок Бурный, 1-23 и 2-10;
- переулок Веселый, 18-34;
- улица Гусева, 104-122;
- улица КИМа, 1;
- улица Минераловодская, 80-146 и 101-165;
- улица Некрасовская, 20;
- переулок Перовский, 34-36, 35;
- улица Писательская, 5-7 и 8-12;
- переулок Подпольный, 1-13;
- улица Республиканская, 97-159 и 106-138;
- улица Скачкова, 25-33 и 34-50;
- улица Собино, 111-131 и 126-144;
- переулок Чухновский, 1-13 и 2-8;
- улица Нансена, 201-247;
- улица Сельская;
- улица Калиновская;
- переулок Обуховский, 2-20;
- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;
- переулок Партизанский;
- улица Нариманова, 71-85;
- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;
- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;
- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;
- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;
- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;
- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;
- улица Плиева, 45-67;
- улица Евдокимова, 106-116;
- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;
- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;
- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;
- улица Армянская, 18-22.
С 9:00 до 13:00 света не будет в домах:
- улица Береговая, 11;
- переулок Халтуринский, 2-4.
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