Тысячи людей проведут день без электричества: отключения света в Ростове на 15 июля

Отключения света затронут сотни домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 15 июля оставят без ресурса тысячи жителей. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили, где именно в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Нансена, 201-247;

- улица Сельская;

- улица Калиновская;

- переулок Обуховский, 2-20;

- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;

- переулок Партизанский;

- улица Нариманова, 71-85;

- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;

- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;

- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;

- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;

- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;

- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;

- улица Плиева, 45-67;

- улица Евдокимова, 106-116;

- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;

- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;

- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;

- улица Армянская, 18-22;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34;

- улица Герасименко, 6/2, 8;

- улица Погодина, 5А, 7, 9.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица Горсоветская, 1-35;

- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;

- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;

- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;

- переулок Дзержинского, 1;

- переулок Газетный, 56-64 и 51-57;

- переулок Малый, 1-15 и 2-14.

С 6:00 до 17:00 ресурс не будут подавать в дома:

- улица Заводская, 67-99, 85/2;

- улица 2-я Заводская, 77А, 54-82;

- переулок 2-й Кирпичный, 6;

- улица 3-я Литературная, 51/6;

- переулок 1-й Самобытный, 1-7 и 2-10;

- переулок 2-й Самобытный, 1-5, 2-4, 75/2;

- переулок 3-й Самобытный, 1-13 и 2-10;

- переулок 4-й Самобытный, 1-3 и 2-4;

- переулок 5-й Самобытный, 1-13 и 2-10;

- переулок 6-й Самобытный, 1-11 и 2-10;

- переулок 7-й Самобытный, 1-19.

С 9:00 до 12:00 свет отключат:

- улица Кумженская, 62А.

С 13:00 до 17:00 электричества не будет:

- улица Береговая, 2, 2А, 2В;

- улица Кумженская, 37-71, 67А, 40-74;

- улица 1-я Причальная, 21;

- улица 2-я Причальная, 20;

- улица 4-я Причальная, 8-16 и 5-9;

- улица 5-я Причальная, 11-17, 10-12, 34.

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