Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» сообщили, что отключения света в Ростове на 16 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Мы узнали, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- переулок Днепровский, 124/5;
- дачное некоммерческое товарищество «Восход»;
- дачное некоммерческое товарищество «Ветеран РСМ»;
- улица Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59;
- садоводческое товарищество «Ветеран»;
- переулок Днепровский, 110;
- улица Нансена, 201-247;
- улица Сельская;
- улица Калиновская;
- переулок Обуховский, 2-20;
- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;
- переулок Партизанский;
- улица Нариманова, 71-85;
- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;
- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;
- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;
- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;
- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;
- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;
- улица Плиева, 45-67;
- улица Евдокимова, 106-116;
- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;
- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;
- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;
- улица Армянская, 18-22;
- улица Радищева, 13-71 и 18-68;
- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;
- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;
- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;
- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;
- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;
- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;
- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;
- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;
- улица Веры Пановой, 3-11, 34;
- улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;
- улица Погодина, 3а, 5Б;
- переулок Ашхабадский, 1, 6/2.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
- улица Шеболдаева, 44/4;
- улица Горсоветская, 1-35;
- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;
- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;
- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;
- переулок Дзержинского, 1.
С 13:00 до 17:00 ресурс не будут подавать в дома:
- улица Кумженская, 9-37 и 10-36.
С 9:00 до 12:00 свет отключат:
- улица Кумженская, 37Д.
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