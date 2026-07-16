Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 16 июля

Отключения затронут сотни многоквартирных и частных домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ресурсоснабжающей компании «Донэнерго» сообщили, что отключения света в Ростове на 16 июля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Мы узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- переулок Днепровский, 124/5;

- дачное некоммерческое товарищество «Восход»;

- дачное некоммерческое товарищество «Ветеран РСМ»;

- улица Вятская, 55/4, 57, 57/1, 59;

- садоводческое товарищество «Ветеран»;

- переулок Днепровский, 110;

- улица Нансена, 201-247;

- улица Сельская;

- улица Калиновская;

- переулок Обуховский, 2-20;

- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;

- переулок Партизанский;

- улица Нариманова, 71-85;

- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;

- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;

- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;

- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;

- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;

- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;

- улица Плиева, 45-67;

- улица Евдокимова, 106-116;

- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;

- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;

- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;

- улица Армянская, 18-22;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34;

- улица Герасименко, 2, 4, 6, 6/1;

- улица Погодина, 3а, 5Б;

- переулок Ашхабадский, 1, 6/2.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица Шеболдаева, 44/4;

- улица Горсоветская, 1-35;

- улица Пулковская, 1-25 и 2-26;

- улица Сквозная, 1-27 и 2-26;

- улица Гранитная, 1-25 и 2-28;

- переулок Дзержинского, 1.

С 13:00 до 17:00 ресурс не будут подавать в дома:

- улица Кумженская, 9-37 и 10-36.

С 9:00 до 12:00 свет отключат:

- улица Кумженская, 37Д.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на три месяца закроют проезд на ключевом перекрестке

В ходе ремонтных работ обустроят выделенную полосу для общественного транспорта (подробнее)