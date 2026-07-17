Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 июля

Из-за плановых отключений без света останутся тысячи людей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 17 июля запланированы на десятках улиц и затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Нансена, 201-247;

- улица Сельская;

- улица Калиновская;

- переулок Обуховский, 2-20;

- улица Турмалиновская, 21-57 и 16-56;

- переулок Партизанский;

- улица Нариманова, 71-85;

- улица Краснокурсантская, 76-88 и 67-81;

- улица Фурмановская, 80-94 и 89-107;

- переулок Тбилисский, 1-53 и 2-48;

- переулок Грузинский, 1-41 и 2-38;

- переулок Марксистский, 1-65 и 52-84;

- переулок Канонерский, 39-63 и 48-70;

- улица Плиева, 45-67;

- улица Евдокимова, 106-116;

- улица Каракумская, 28-98 и 29-63;

- улица Односторонняя, 2-46 и 31-101;

- улица Каменобродская, 10-90 и 33-79;

- улица Армянская, 18-22;

- улица Радищева, 13-71 и 18-68;

- улица 2-я Комбайновская, 1-25 и 2-42;

- улица Соединяющая, 1-13 и 2-22;

- улица Коммунальная, 1-25 и 2-28;

- улица Просвещения, 23-27 и 18-42;

- улица Червоноармейская, 3-23 и 6-22;

- переулок Пожарный, 1-19 и 2-18;

- переулок Кецховели, 1-31 и 2-24;

- переулок Горийский, 1-15 и 2-50;

- улица Веры Пановой, 3-11, 34.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- переулок Геленджикский, 16-34 и 15-35;

- переулок Новороссийский, 31-33;

- улица Вяземцева, 35-57, 56;

- улица Кумженская, 2-8 и 1-7.

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