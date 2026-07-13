Сын Стругацкого оценил тизер сериала «Трудно быть богом»

Сергей Безруков сыграет дона Кондора в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский телеканал показал тизер сериала «Трудно быть богом» — экранизации знаменитой повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких. Сын Бориса Натановича, Андрей Стругацкий, в беседе с RTVI признался, что вряд ли станет смотреть эту версию.

По словам Андрея, по отрывку создатели явно решили снять боевик-триллер. Однако он уже давно отошел от просмотра фильмов и предпочитает книги.

Сериал состоит из восьми серий. Режиссер — Дмитрий Тюрин, известный по сериалам «Триггер», «Эпидемия», «Спойлер». Продюсер и шоураннер — Теймур Джафаров.

Премьера запланирована на этот год. Главную роль — дона Руматы Эсторского — исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый зрителям по «Балканскому рубежу». Сергей Безруков сыграет дона Кондора.

В актерский состав также вошли Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Равшана Куркова, Лев Зулькарнаев, Виктор Добронравов и другие.

Леонид Ярмольник, который играл дона Румату в фильме Алексея Германа 2013 года, также появится в новой версии.

По сюжету сотрудник Института истории отправляется в средневековый Арканар под видом богатого аристократа. Его задача — помогать ученым, не вмешиваясь в ход истории. Но у героя есть и личный мотив: в Арканаре пропал его отец.

По первым кадрам видно, что новая экранизация расширяет первоисточник. В тизере много сцен с оружием и масштабными битвами. Часть зрителей заметила визуальное сходство с «Дюной» Дени Вильнева.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жару, а потом дожди прогнозируют в Ростове в рабочую неделю с 13 по 17 июля

В Ростове столбик термометра превысит 30 градусов тепла (подробнее)