Депутат Госдумы высказался об идее Онищенко повысить возраст молодежи до 40 лет

Депутат Куринный раскритиковал идею повышения возраста молодежи в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный не поддерживает идею увеличения возраста молодежи в России. Об этом он сообщил RTVI, отметив, что объективных предпосылок для такого шага нет.

Напомним, ранее академик Геннадий Онищенко предложил расширить возрастные границы молодежи до 40 лет, пояснив, что современные люди дольше сохраняют здоровье, работоспособность и высокий интеллектуальный тонус. Он также высказался за то, чтобы пенсионеры не прекращали трудиться, совмещая работу и пенсию.

Куринный, однако, с этим не согласен. Он не видит оснований менять ни возраст молодежи, ни пенсионный порог. По его словам, если речь о субсидиях для молодых семей, то это отдельный вопрос, но называть 40-летних «молодой семьей» уже странно — в этом возрасте у многих появляются внуки.

Касательно пенсионеров Куринный уточнил: суть не в том, чтобы лишать их работы, а в том, чтобы они получали пенсию. А уж работать или нет — пусть решают сами.

Напомним, в мае главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявляла, что с биологической точки зрения молодыми можно считать людей до 39 лет. А с декабря 2020 года в России действует закон, по которому возраст молодежи повышен до 35 лет включительно.

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