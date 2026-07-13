Полиция города Шахты пресекла попытку бесконтактного сбыта запрещенных веществ

В Шахтах задержали женщину с десятью граммами запрещенных веществ. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Шахты задержали 30-летнюю местную жительницу при попытке распространения запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра у нее был изъят сотовый телефон с координатами оптового тайника. Дончанка указала местонахождение свертка, который она не успела забрать. В итоге при осмотре участка оперативники изъяли запрещенное вещество массой около десяти граммов.

Также оперативники выяснили, что шахтинка получила партию бесконтактным способом и планировала сбывать ее через тайники на территории города, однако не довела умысел до конца.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.