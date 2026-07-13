«Центр-инвест» и DNK RUSSIA представили донской локальный код в новой коллекции мерча

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

Два крупнейших региональных бренда — банк «Центр-инвест» и DNK RUSSIA — представили корпоративную линейку мерча, вдохновленного донским культурным кодом. Коллекция включает лимитированную серию фирменных свитшотов и футболок.

Девиз «Дал поручение — научи, проконтролируй, сделай сам», размещенный на предметах коллекции, сформирован традициями и креативным менталитетом донских казаков. Коллекция переосмысливает казачий принцип персональной ответственности за общее дело и передачи опыта новому поколению.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

— Этот девиз стал частью корпоративной культуры, руководством к действию и условием успеха команды нашего банка. Для нас это прежде всего про осознанно выбранную траекторию развития, в основе которой уважение, честность, смелость идти своим путем и нести ответственность за принятые решения. Мы рады, что эти ценности передаются молодым сотрудникам банка и становятся близкими новому поколению, — комментирует директор по коммуникациям банка «Центр-инвест» Юлия Фиалковская.

Настоящий проект является продолжением долгосрочного сотрудничества банка с ростовским брендом одежды. Ранее «Центр-инвест» и DNK выпустили корпоративную форму для сотрудников фронт-офиса банка.

Южно-российский банк «Центр-инвест» не только оказывает системную поддержку локальным производителям, но и сам демонстрирует соответствие высоким стандартам качества и ответственности. Банк стал первой кредитной организацией в Ростовской области, успешно прошедшей процедуру добровольной сертификации и получившей сертификат в «Сделано на Дону».

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