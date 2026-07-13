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НовостиОбщество13 июля 2026 7:58

Ракетную опасность объявили в Ростовской области днем 13 июля

Жителей региона предупредили о ракетной опасности
Ангелина СКИБА
Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 13 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от МЧС.

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 10:42. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

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