Ракетную опасность объявили в Ростовской области днем 13 июля

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 13 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от МЧС.

Жителям региона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 10:42. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

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