Повторное возгорание произошло на полигоне ТБО в Зернограде

Огонь разгорелся из-за ветреной и жаркой погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 июля зафиксировали повторное возгорание на полигоне ТБО в Зернограде. Эту информацию в социальных сетях подтвердил глава Зерноградского района Ростовской области Дмитрий Репка.

- Возгорание на площади в 50 кв. метров. Открытые очаги тушат, выполняя пересыпку грунтом и инертными материалами. Работают сотрудники МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ», задействовано пять единиц техники, - сообщил Дмитрий Репка.

Также ситуацию прокомментировала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная. Министр уточнила, что очаг горения составляет около 50 кв. метров, а общая площадь тления с задымлением достигла 150 кв. метров. Огонь разгорелся из-за ветреной и жаркой погоды.

Ранее пламя тушили после ландшафтного пожара. Пламя было ликвидировано утром 12 июля.

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