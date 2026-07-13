17,5 тонн молочной и мясной продукции экспортированы из Ростовской области в Абхазию

Россельхознадзор оформил пять партий продукции для экспорта в Абхазию из Ростовской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Ростовской области в период с 29 июня по 3 июля оформило пять партий подконтрольной продукции общим весом 17,5 тонны для экспорта в Абхазию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Досмотр и оформление проведены в местах полного таможенного оформления на территории Ростовской области.

Экспорту подлежали три партии готовой молочной продукции общим весом 12 тонн и две партии готовой мясной продукции — 5,5 тонны. Качество и безопасность продукции были подтверждены лабораторными исследованиями. По результатам мониторинга данных системы «Меркурий» нарушений происхождения продукции не было выявлено. Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера.

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