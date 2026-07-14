Девять техногенных пожаров и 26 загораний ликвидировали за сутки в Ростовской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки, 13 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров, в которых погибли два человека, один спасен. Об этом сообщили в донском МЧС.
Также за сутки было ликвидировано 13 загораний сухой растительности и 13 случаев возгорания мусора. А еще зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий.
В ликвидации последствий участвовали 308 спасателей и 77 единиц техники.
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