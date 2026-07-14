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НовостиОбщество14 июля 2026 6:00

Девять техногенных пожаров и 26 загораний ликвидировали за сутки в Ростовской области

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки
Екатерина ПОПОВА
Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки.

Два человека погибли при пожарах в Ростовской области за сутки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 13 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров, в которых погибли два человека, один спасен. Об этом сообщили в донском МЧС.

Также за сутки было ликвидировано 13 загораний сухой растительности и 13 случаев возгорания мусора. А еще зафиксировано семь дорожно-транспортных происшествий.

В ликвидации последствий участвовали 308 спасателей и 77 единиц техники.

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