Элеваторный комплекс на 71 тысячу тонн зерна продают в Ростовской области

В Ростовской области выставлен на продажу элеваторный комплекс мощностью хранения 41 тысячи тонн. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области на продажу выставлен элеваторный комплекс, расположенный в станице Егорлыкской. Объявление о продаже появилось на популярном сайте с объявлениями в июле.

В состав объекта входят элеватор с мощностью хранения 41 тысяча тонн зерна, напольные склады на 30 тысяч тонн, склад продукции объемом одна тысяча тонн и хлебопекарня.

Комплекс оснащен визировочной и центральной лабораториями с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур. Стоимость пакета акций является договорной и будет определяться.

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