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НовостиОбщество14 июля 2026 11:07

Девять автобусов без кондиционеров выявили в Ростове за неделю

89 жалоб на кондиционеры поступило на горячую линию по вопросам общественного транспорта Ростова за неделю
Екатерина ПОПОВА
89 жалоб на кондиционеры поступило на горячую линию по вопросам общественного транспорта Ростова за неделю.

89 жалоб на кондиционеры поступило на горячую линию по вопросам общественного транспорта Ростова за неделю.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам прошлой недели в Ростове выявили девять автобусов с неработающими кондиционерами. К транспортным компаниям, обслуживающим эти маршруты, были применены меры воздействия, предусмотренные контрактами. Об этом сообщили в городской администрации.

Горячая линия по вопросам общественного транспорта за неделю приняла 856 обращений, из которых 89 касались неработающих кондиционеров.

– По каждому обращению департамент транспорта проведет проверку, – сказано в сообщении.

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