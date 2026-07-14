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НовостиОбщество14 июля 2026 11:28

Открытое горение на мусорном полигоне в Зернограде локализовали

Министр ЖКХ Ростовской области сообщила о локализации горения на полигоне в Зернограде
Екатерина ПОПОВА
Министр ЖКХ Ростовской области сообщила о локализации горения на полигоне в Зернограде.

Министр ЖКХ Ростовской области сообщила о локализации горения на полигоне в Зернограде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о ситуации на мусорном полигоне в Зернограде. На текущий момент открытое горение локализовано методом послойной отсыпки грунтом.

Работы по ликвидации продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле.

Сильный запах гари и дым, на который жалуются местные жители, связан с тлением сухой растительности на прилегающей территории.

– Специалисты проводят мероприятия по тушению этих очагов, – сказано в сообщении.

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