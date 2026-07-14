Открытое горение на мусорном полигоне в Зернограде локализовали

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила о ситуации на мусорном полигоне в Зернограде. На текущий момент открытое горение локализовано методом послойной отсыпки грунтом.
Работы по ликвидации продолжаются, ситуация находится на постоянном контроле.
Сильный запах гари и дым, на который жалуются местные жители, связан с тлением сухой растительности на прилегающей территории.
– Специалисты проводят мероприятия по тушению этих очагов, – сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На полигоне в Зернограде увеличили число техники для тушения