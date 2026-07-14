Компания, владеющая нефтехранилищем в Ростове, обанкротилась из-за долга

Банкротные претензии после иска одного из банков рассматривались с 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом компанию, владевшую нефтехранилищем в Ростове-на-Дону. Процедуру наблюдения установили до января 2027 года. Об этом сообщает «Городской репортер».

Банкротные претензии после иска одного из банков рассматривались с 2024 года. Тогда финансовые требования составляли 261 млн рублей.

Первоначально процедуру наблюдения в отношении должника установили до 12 декабря 2024 года, но затем сроки продлевали. За это время сумма долгов выросла до 3,4 млрд рублей. В июле 2026 года на собрании кредиторов приняли решение о признании компании банкротом, с этим согласился суд.

По информации издания, компания-банкрот работала в сфере хранения и перевалки нефтепродуктов.

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