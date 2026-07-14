На улице Орбитальной в Ростове произошел порыв, бурный поток двигает машины

Участок улицы превратился в реку. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Орбитальной в Ростове-на-Дону произошел порыв, и после этого затопило проезжую часть около многоэтажки. Об этом 14 июля в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, участок улицы превратился в реку, которая тянет за собой всю грязь. Также поток якобы сдвигает припаркованные машины.

Коммунальные службы пока не прокомментировали ситуацию.

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