В Ростове уже неделю ищут пропавшую 38-летнюю женщину

В Ростове уже неделю ищут пропавшую 35-летнюю женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 8 июля в Первомайском районе Ростова-на-Дону пропала 38-летняя помощница юриста Стефания Ковальская. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала подруга пропавшей.

- Она вышла в магазин в розовых кедах, черных лосинах и майке. Мама перезвонила дочери через 15 минут, но телефон был уже недоступен, — уточнила подруга.

Известно, что накануне исчезновения ростовчанка упала с велосипеда и повредила ногу. Из-за полученной гематомы ей пришлось обращаться за медицинской помощью в травмпункт.

Сейчас в поисках участвуют полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Рост женщины составляет 160 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. На правой ноге есть татуировка в виде крыла, на левой — надпись. Информацию принимают по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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