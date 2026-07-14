8-летнюю девочку ищут в Ростовской области

Девочка пропала 14 июля, ее местонахождение неизвестно. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Ростовской области ищут 8-летнюю Василису Гайдарову из Ростова-на-Дону. Девочка пропала сегодня, 14 июля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

На момент пропажи была одета в черную майку, темные шорты, красные носки, обута в бежевые туфли.

Если вы видели девочку или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове уже неделю ищут пропавшую 38-летнюю женщину

Ростовчанка вышла в ближайший магазин без вещей и больше не выходила на связь (подробности)