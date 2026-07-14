8-летнюю девочку ищут в Ростовской области

В Ростовской области ищут 8-летнюю Василису Гайдарову из Ростова-на-Дону. Девочка пропала сегодня, 14 июля. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи была одета в черную майку, темные шорты, красные носки, обута в бежевые туфли.
Если вы видели девочку или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или «112».
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