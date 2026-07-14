Министр ЖКХ Ростовской области объяснила причину неприятного запаха в Зернограде

Запах гари и дым появились из-за горения сухой растительности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неприятный запах в Зернограде связан с тлением травы около мусорного полигона. Об этом 14 июля в соцсетях сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

- Открытое горение на территории полигона локализовано методом послойной отсыпки грунтом. Сильный запах гари и дым, на который жалуются местные жители, связан с тлением сухой растительности на прилегающей территории. Ведется тушение, - пояснила Антонина Пшеничная.

Напомним, ранее площадь горения на полигоне ТБО составляла около 50 кв. метров, а общая площадь тления с задымлением достигла 150 кв. метров. Накануне увеличили количество техники, задействованной в тушении. На период проведения работ прим ТКО временно приостановили.

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