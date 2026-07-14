Порыв на улице Орбитальной в Ростове обещают устранить не раньше вечера 15 июля

Водоснабжение домов не ограничено, ресурс подается в штатном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Порыв на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону планируют устранить завтра, 15 июля. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

- С утра на магистральном водоводе устраняли незначительную течь. Однако в ходе земляных работ произошел сильный порыв. В результате значительные объемы воды вышли на поверхность, и это привело к затоплению проезжей части и локальным разрушениям дороги на отдельных участках, - пояснила Антонина Пшеничная.

По словам министра, ремонтные работы уже ведутся. Заменить участок водовода должны до 22 часов 15 июля. Затем восстановят дорожное покрытие.

- Водоснабжение домов не ограничено, ресурс подается по резервной схеме в штатном режиме, - добавила Антонина Пшеничная.

Напомним, днем 14 июля ростовчане сообщили в соцсетях о бурном потоке, который разлился по улице и двигал припаркованные машины.

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