Парк «Россия - моя история» в Ростове вошел в тройку самых посещаемых в стране

Ростовский парк «Россия - моя история» в числе самых посещаемых исторических парков. Фото: министерство образования Ростовской области

Парк «Россия - моя история» в Ростове-на-Дону стал одним из самых посещаемых исторических парков в стране, сообщает правительства региона.

Исторический парк донской столицы стал вторым (127,3 тысячи посещений). Первое место у парка Тюмени (133,3 тысячи посещений), третье место заняло такое же образовательное пространство в Екатеринбурге (91,9 тысячи).

- Ростовский парк стал абсолютным лидером по числу школьников: его посетили больше 102 тысяч ребят. Как дополнение к урокам истории, развернули мультимедийные экспозиции, проводятся лекции, встречи с экспертами и специальные просветительские программы, - отметила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

Сеть исторических парков в 26 городах страны за шесть месяцев приняла больше 2,18 млн посетителей, из которых больше миллиона - школьники и студенты.

Мобильные исторические парки «Россия - моя история» за первое полугодие 2026 года разворачивали в Севастополе, Гурзуфе, Симферополе, Бердянске, Краснодаре, Евпатории и Ростове-на-Дону. Они приняли 42 781 посетителя, организовали 2 827 экскурсий.

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