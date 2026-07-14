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НовостиСпорт14 июля 2026 20:06

Спортсмены из Ростовской области завоевали медали международных соревнований

Четверо спортсменов успешно представили Ростовскую область на международных соревнованиях
Ангелина СКИБА
Две донских спортсменки оказались среди лучших на соревнованиях по плаванию.

Две донских спортсменки оказались среди лучших на соревнованиях по плаванию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортсмены из Ростовской области завоевали медали на международных соревнованиях. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Таганроженка Ксения Сапрыкина выиграла золото и серебро чемпионата мира по плаванию в ластах в Южной Корее. На дистанции 400 метров спортсменка побила рекорд Европы. Серебро она завоевала на дистанции в 200 метров.

Ростовчанин Заур Беслекоев выступил в Северной Македонии на чемпионате Европы по греко-римской борьбе и оказался сильнейшим среди спортсменов до 20 лет. В финале Заур Беслекоев досрочно победил призера чемпионатов мира и Европы. Спортсмен тренируется у Сергея Забейворота и Арташеса Закаряна.

Милена Щенятская выиграла три золотых медали турнира «Кубок Тбилиси» по художественной гимнастике. Гимнастка победила в многоборье, а также в финалах с обручем и мячом. С ней занимаются заслуженные тренеры России Антонина Кузнецова и Елена Иванова.

Арина Брыканова завоевала серебро первенства Европы по плаванию в Мюнхене. Она успешно выступила в составе сборной России в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Тренируется спортсменка у Алексея Филипца.

- Донской характер - это упорство и воля к победе. Горжусь каждым. Желаю новых достижений, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

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